15 Декабря 2020
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Политика Челябинская область
Законодательное собрание Челябинской области Заксобрание (2014) | Фото: Накануне.RU

Евгений Андреев сложил полномочия депутата заксобрания Челябинской области

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области на заседании приняли постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Евгения Андреева, передает корреспондент Накануне.RU.

"Андреев написал заявление о сложении полномочий. Он хочет работать в Общественной палате Челябинской области", - сообщил спикер областного парламента Владимир Мякуш.

Напомним, Андреев был избран в ЗСО по списку партии "Единая Россия".

На заседании 29 октября депутаты Законодательного собрания Челябинской области удовлетворили просьбу Дмитрия Альтмана о прекращении полномочий. Дмитрий Альтман работал в предыдущем VI составе ЗСО, также является главным врачом ГБУЗ "Челябинская областная клиническая больница". Свое решение Альтман объяснил возросшими нагрузками в возглавляемом им медицинском учреждении.

Вакантный мандат был передан директору "Областного телевидения" Олегу Герберу.

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Евгений Андреев сложил полномочия депутата заксобрания Челябинской области

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Теги: Евгений Андреев, депутат, ЗСО, мандат,



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