15 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
коронавирус, COVID-19, средства индивидуальной защиты, бокс для перевозки пациентов (2020) | Фото: permkrai.ru

Суточная статистика covid-смертей среди свердловчан не снижается

Количество смертей среди пациентов, больных коронавирусом в Свердловской области не снижается. Сегодня, также как и 13 декабря, зарегистрировано 18 новых случаев, сообщили Накануне.RU в оперштабе. Вчера данный показатель снизился до 17.

Зато количество зараженных со вчерашнего дня снизилось до 384. 268 новых случае зарегистрировано в Екатеринбурге. Остальные заболевшие являются жителями Алапаевска, Арамильского и Артинского городских округов, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Дегтярска, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Ирбита, Каменска-Уральского, Качканара, Кировграда, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Полевского, Режа, Среднеуральска, Серова, Сысертского и Талицкого городских округов.

Таким образом, общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 52 тыс. 141. 44 тыс. 418 человек уже излечились от болезни, включая 387 человек, выписанных накануне. 1 тыс. 248 covid-больных скончалось.

614 зараженных свердловчан находятся в тяжелом состоянии: 352 – в реанимационно-анестезиологических отделениях, 228 – на аппаратах ИВЛ. 1 тыс. 143 пациента в состоянии средней степени тяжести наблюдаются в государственных медучреждениях, 2 тыс. 560 – в муниципальных.

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Суточная статистика covid-смертей среди свердловчан не снижается

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Теги: коронавирус, заболевшие, летальный исход



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