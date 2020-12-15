Южноуральские депутаты приняли проект закона об инициативном бюджетировании

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли законопроект об инициативном бюджетировании, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, проект закона регулирует отношения, связанные с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета. Законопроектом определяется порядок рассмотрения инициативных проектов, требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, а также утверждается процедура и сроки рассмотрения инициативных проектов в муниципальных образованиях, в том числе для выявления мнения граждан по вопросу о дополнительной поддержке инициативных проектов. Устанавливается порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов, а также порядок финансирования инициативных проектов.

В первом чтении законопроект был принят на заседании ЗСО 26 ноября. Ко второму чтению был внесен ряд поправок.

"Предлагается на один месяц сократить срок внесения инициативной группой проекта в местную администрацию. Это позволит обеспечить своевременность сроков их реализации. Во-вторых, конкурсный отбор всех инициативных проектов предлагается проводить на уровне городского округа, городского округа с внутригородским делением, муниципального района. Это позволит наиболее оптимальным способом выявить проекты софинансируемые за счет средств областного бюджета. При этом после проведения конкурсного отбора окончательное решение принимает местная администрация, в том числе сельского и городского поселения, внутригородского района города Челябинска", - рассказал первый заместитель председателя ЗСО Александр Лазарев.

Ряд поправок носят уточняющий и технический характер.

На заседании депутаты приняли законопроект во втором и третьем чтениях.