Дни НКО в Свердловской области пройдут в формате онлайн из-за коронавируса

В Общественной палате Свердловской области стартовали Дни НКО, которые соберут более тысячи общественников и экспертов.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, мероприятия, посвященные развитию и поддержке деятельности некоммерческих организаций Среднего Урала, пройдут в формате онлайн. Свердловская область входит в число лидеров среди субъектов Уральского федерального округа по числу НКО, количеству их сотрудников и привлеченных волонтеров. Всего в регионе зарегистрированы порядка шести тысяч некоммерческих организаций.

"Они работают в сфере образования, культуры, здравоохранения и социальной защиты. Есть спортивные организации, детские и молодежные организации, объединения инвалидов и ветеранов, предпринимателей, юридические объединения, организации в сфере экологии и другие. В Свердловской области активно действуют крупные благотворительные фонды, профсоюзные организации, отделения всероссийских общественных объединений, региональные и местные НКО.

Безусловно, им нужна поддержка, и Общественная палата помогает выстраивать взаимодействие органов государственной власти, коммерческого и некоммерческого секторов", - рассказала член Общественной палаты Свердловской области Елена Зверева.

Она также отметила, что в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции общественникам региона пришлось перестроить свою работу – перейти в онлайн-формат и усилить помощь свердловчанам. Результаты оказались успешными: по данным Коалиции НКО, созданной в на Среднем Урале на время пандемии, за шесть месяцев 2020 года свердловские некоммерческие организации и фонды благодаря выигранным грантам привлекли в регион порядка 400 миллионов рублей.

В течение десяти дней в онлайн и офлайн-мероприятиях Дней НКО помимо общественников примут участие представители детских, молодежных, добровольческих объединений, свердловские активисты, а также представители министерств, курирующих вопросы взаимодействия с общественными организациями. Они обсудят реализацию инклюзивных проектов, изменения в законодательстве, социальное проектирование и работу в онлайн-формате.

Программа размещена на сайте Общественной палаты Свердловской области.