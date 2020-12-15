15 Декабря 2020
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Происшествия Свердловская область
(2004) | Фото

Директор кафе "Подсолнухи" в Екатеринбурге рискует потерять бизнес из-за кредитов с господдержкой

Директор компании "Пироговая "Подсолнухи"" Андрей Семенов рассказал в социальных сетях о том, как господдержка в буквальном смысле уничтожила его бизнес. Сбербанк, который оформил бизнесмену льготный кредит в период пандемии коронавируса, требует вернуть 1 млн руб. за три месяца равными частями.

"Мне дали льготный кредит от государства. Условием было - сохранить 80% численности по состоянию на 1 июня. Так было написано в постановлении Правительства РФ. Так написано в договоре со Сбербанком. Я сохранил 100% и собирался наращивать. Живой, так сказать, пример эффективности господдержки", - рассказал Семенов на странице в Facebook.

Однако неприятной неожиданностью стал тот факт, что 3 декабря вышло новое постановление "О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности".

Согласно ему Семенов за три следующих месяца должен выплатить 1 млн руб. равными частями, что смертельно отразится на всем бизнесе. Первый взнос назначен на 27 декабря.

"Для меня это смерть. Судиться у меня нет ни сил, ни денег, ни времени, ни нервов. Я все вложил в открытие кафе. Плюс мы завалены заказами перед новым годом, буквально спать некогда. Сбер отморозился и кормит отписками. Сейчас я в состоянии шока и банально не знаю, что делать. Это же государство. Счета заморозят и баста", - заключил бизнесмен.

Чуть позже директор "Подосолнухов" сообщил, что после публикации записи, с ним "любезно связался Сбербанк", который пообещал разобраться с этим "недоразумением".

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Директор кафе "Подсолнухи" в Екатеринбурге рискует потерять бизнес из-за кредитов с господдержкой

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Теги: Подсолнухи, бизнесмен, Екатеринбург, кредит, Сбербанк, коронавирус



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