Свердловские энергетики не ждут перегрузок на сетях в Новый год, но готовы ко всему

Энергетики Свердловской области не ожидают перегрузок на электросетях в предстоящие новогодние праздники. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заявил заместитель директора – главный инженер филиала "Россетти Урал" – "Свердловэнерго" Владимир Вяткин.

"Обычно новогодние праздники проходят у нас спокойно. Были точечные случаи: например, в 2018 году жители одного из населенных пунктов запустили пиротехнику, повредили линию электропередач и остались без света. Наша бригада приехала и все восстановила.

С учетом того, что рестораны не будут работать в новогоднюю ночь, люди поедут на дачи или будут встречать Новый год дома. Поэтому нагрузка из Екатеринбурга перейдет в пригороды", - рассказал специалист.

Он заверил, что энергетики уже полностью готовы к этому и будут работать в усиленном режиме.

"Думаю, что серьезных проблем при перегрузке сетей в новогоднюю ночь мы не будем испытывать, опыт подсказывает это. Люди в семейной обстановке спокойно встретят Новый год. На каждый праздничный день у нас назначены ответственные дежурные. 23 аварийно-восстановительных бригады уже работают в круглосуточном режиме", - сообщил Вяткин.

По его словам, на особом контроле будут находиться все социально значимые объекты. Так, энергетики следят за ситуацией в больницах Свердловской области, где лечат пациентов с коронавирусом. Везде установлены резервные источники электроснабжения.

"Сети "Свердловэнерго" готовы к любым праздникам. Мы достаточно хорошо поработали, отремонтировали больше 3 тыс. километров линий", - отметил Вяткин и уточнил, что всего на ремонтную кампанию было потрачено более 1,8 млрд рублей.

Он призвал свердловчан не перегружать электрическую сеть в предстоящие праздники.

"Все, что касается гирлянд, елок, праздничных салютов – нужно быть внимательными, аккуратными и осторожными", - добавил Владимир Вяткин.