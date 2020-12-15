15 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
девочка, детсад, детский сад, краски, ребенок (2019) | Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Прокуратура помогла родителям из Алапаевска, чей ребенок два года не получал необходимую медпомощь

Благодаря вмешательству алапаевской городской прокуратуры, ребенок, нуждающийся в паллиативной помощи, обеспечен всем необходимым медицинским оборудованием – аспиратором хирургическим. Помимо этого, организовано ежемесячное обеспечение ребенка жизненно необходимыми расходными материалами.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, в ходе проверки было установлено, что в течение двух лет сотрудниками ГБУЗ Свердловской области "Алапаевская городская больница" так и не было организовано направление тяжелобольного ребенка на оказание паллиативной медицинской помощи. В соответствующий регистр он был включен только в марте текущего года и признан нуждающимся в обеспечении медицинским изделием для использования на дому. Однако хирургический аспиратор и дорогостоящие расходные материалы пришлось оплачивать родителям из собственного кармана.

Прокуратура усмотрела в работе медучреждения и другие нарушения в сфере порядка проведения профилактических медицинских осмотров детей до двух лет. Некоторые из них не были своевременно обследованы специалистами, а также не проходили необходимые профилактические исследования – эхокардиографию, УЗИ тазобедренных суставов, брюшной полости и почек.

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Прокуратура помогла родителям из Алапаевска, чей ребенок два года не получал необходимую медпомощь

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Теги: Алапаевская городская больница, прокуратура, дети, родители, лечение, проверка



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