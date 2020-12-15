Судебные приставы помогли свердловским работникам завода получить свои 10 миллионов

Благодаря работе прокуратуры и судебных приставов Свердловской области, 223 работника завода по производству и продаже вентиляционного и отопительного оборудования с доставкой по всей России, смогли наконец получить заработную плату, удерживаемую работодателем.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по региону, задолженность по заработной плате составляла свыше 10 млн руб. После того, как прокуратура обратилась с исковым заявлением, исполнительные документы о взыскании заработной платы с руководства завода в принудительном порядке поступили в Нижнетуринское районное отделение судебных приставов ГУФССП России по Свердловской области.

"Данные исполнительные производства были объединены в сводное исполнительное производство. Судебными приставами произведен арест имущества, принадлежащего организации: 16 единиц автотранспортных средств, а также обращено взыскание на счета должника. Руководитель компании был предупрежден об уголовной ответственности в случае дальнейшего бездействия по судебным решениям", - пояснили в ведомстве.

По итогу, должник полностью выплатил сумму задолженности по заработной плате всем работникам завода.