15 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
кошелек, мелочь, зарплата, долг (2016) | Фото: punkt-a.info

Судебные приставы помогли свердловским работникам завода получить свои 10 миллионов

Благодаря работе прокуратуры и судебных приставов Свердловской области, 223 работника завода по производству и продаже вентиляционного и отопительного оборудования с доставкой по всей России, смогли наконец получить заработную плату, удерживаемую работодателем.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по региону, задолженность по заработной плате составляла свыше 10 млн руб. После того, как прокуратура обратилась с исковым заявлением, исполнительные документы о взыскании заработной платы с руководства завода в принудительном порядке поступили в Нижнетуринское районное отделение судебных приставов ГУФССП России по Свердловской области.

"Данные исполнительные производства были объединены в сводное исполнительное производство. Судебными приставами произведен арест имущества, принадлежащего организации: 16 единиц автотранспортных средств, а также обращено взыскание на счета должника. Руководитель компании был предупрежден об уголовной ответственности в случае дальнейшего бездействия по судебным решениям", - пояснили в ведомстве.

По итогу, должник полностью выплатил сумму задолженности по заработной плате всем работникам завода.

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Судебные приставы помогли свердловским работникам завода получить свои 10 миллионов

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Теги: судебные приставы, работники завода, задолженность, заработная плата



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