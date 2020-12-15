Пятеро жителей ХМАО пострадали при пожаре жилого дома в Березово

В частично расселенном доме п. Березово в ХМАО сегодня утром произошел пожар, в результате которого пятеро жильцов с отравлением продуктами горения легкой и средней степени были госпитализированы в больницу.

Как сообщили Накануне.RU пресс-службе ГУ МЧС России по региону, информация о возгорании поступила в 4.30 утра. Спустя 6 мин. первые подразделения прибыли на место происшествия и уже в 4.50 возгорание было локализовано, а в 5.05 – ликвидировано и открытое горение.

Площадь горения составила 15 кв.м. Эвакуирован 21 человек. Для ликвидации пожара от КУ "Центроспас-Югория" было задействовано 15 человек и 3 единицы техники. Причина возгорания устанавливается органами дознания.