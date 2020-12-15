На Южном Урале выявлены нарушения на 19,5 млн рублей при строительстве объекта по очистке воды

Контрольно-счетная палата Челябинской области выявила неэффективное использование бюджетных средств с ущербом в 19,5 млн рублей при строительстве объекта по очистке и обеззараживанию воды в поселке Кропачево, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Напомним, в августе 2015 года на территории поселка Кропачево произошла вспышка заболевания населения острыми кишечными инфекциями. 61 житель Кропачево обратился в больницы из-за острого отравления. Среди пострадавших было 44 ребенка. Причиной отравлений явилось наличие возбудителей кишечной инфекции в питьевой воде.

Было принято решение построить в поселке объект по очистки и обеззараживания воды. Объект построили, но не смогли ввести в эксплуатацию.

КСП провела проверку, в ходе которой было установлено, что в 2017-2018 гг. при строительстве объектов водоочистки и обеззараживания воды допущено неэффективное использование бюджетных средств с признаками ущерба в размере 19,5 млн руб. В частности, установлено что производилась оплата за фактически невыполненные работы, а также за работы, не подтвержденные исполнительной документацией. Также выявлено завышение оплаты части работ.

Кроме того, выявлены нарушения законодательства о контрактной системе и бухгалтерском учете.

По итогам проверки глава Кропачевского городского поселения получил представление с требованием устранить нарушения.

Материалы проверки направлены губернатору, в ЗСО, прокуратуру и полицию.