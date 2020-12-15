На Среднем Урале 15-летняя школьница вышла из дома и пропала

На Среднем Урале разыскивают 15-летнюю школьницу. Полиция обращается за помощью.

Как сообщили Накануне.RU в МО МВД России "Новолялинский", разыскивается Анна З. 2005 года рождения. Еще утром 12 декабря девушка вышла из дома по улице Ханкевича в Верхотурье, и с тех пор о ее судьбе ничего неизвестно.

Приметы Ани: рост 153 см, среднего телосложения, волосы прямые темно-русые, глаза карие. Была одета: пуховик бежевый ниже колена без меха, серая шапка, зимние бордовые ботинки.

С собой у нее была дамская сумка черного цвета средней величины. Из особых примет – следы от порезов на запястье левой руки.

Если кому что-либо известно о местонахождении школьницы, следует сообщить об этом в отдел полиции №33 (дислокация в Верхотурье) МО МВД России "Новолялинский" по телефону 8 (34389) 2-20-97.