СМИ: Путин поддержал единороссов предвыборными советами

Российский президент Владимир Путин принял участие в социальном онлайн-форумк "Единой России" и не только прямо поддержал партию, но и, по сути, дал ей несколько предвыборных советов в преддверии выборов в Госдуму в предстоящем году.

Так, глава государства призвал единороссов воспользоваться эпидемией коронавируса для "аудита" своих рядов.

По словам партийного консультанта Константина Костина, партия власти фактически получила наставление от своего основателя по отбору кандидатов на будущие выборы. По мнению других экспертов, этим форумом "Единая Россия" начала предвыборную кампанию, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, президент заявил, что члены партии "жертвуют деньги на оборудование для школьников на дистанционном обучении", самостоятельно развозят продукты для пенсионеров и врачей и доставляют лекарства.