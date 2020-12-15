На 11 перекрестках Екатеринбурга "умные" светофоры с программой "Приоритет" пропускают общественный транспорт

15 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
транспорт, общественный транспорт, трамвай, машины (2017) | Фото: Накануне.RU

На 11 перекрестках Екатеринбурга "умные" светофоры с программой "Приоритет" пропускают общественный транспорт

В Екатеринбурге на 11 перекрестках работают "умные" светофоры с системой "Приоритет". Система просчитывает, когда к перекрестку подъедет трамвай, троллейбус или автобус, и к этому моменту включает ему зеленый свет.

В таком режиме работают перекрестки улицы Блюхера с Мира, Гагарина и Комсомольской; по Щербакова с поворотами на Уктус, Бруснику, Артучилище, остановку Садовая, станцию садоводства и пересечение с улицей Прониной; Пархоменко - Весенний; и светофор на пересечении трамвайных путей напротив дома №6 по улице Долорес Ибаррури.

У каждого транспортного средства есть навигационное устройство ГЛОНАСС. Как только трамвай, троллейбус или автобус въезжает в определенную зону, включается прогноз прибытия на ближайшем светофоре. И когда транспорт подъезжает к нему, тот уже успевает сменить свою фазу на зеленый сигнал, укорачивая другие фазы. Если транспорт по какой-то причине не успевает проехать в это "окно", то красный свет будет гореть укороченное время, а затем повторно включается зеленый сигнал.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На 11 перекрестках Екатеринбурга "умные" светофоры с программой "Приоритет" пропускают общественный транспорт

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: умный светофор, программа приоритет, общественный транспорт



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети