На 11 перекрестках Екатеринбурга "умные" светофоры с программой "Приоритет" пропускают общественный транспорт

В Екатеринбурге на 11 перекрестках работают "умные" светофоры с системой "Приоритет". Система просчитывает, когда к перекрестку подъедет трамвай, троллейбус или автобус, и к этому моменту включает ему зеленый свет.

В таком режиме работают перекрестки улицы Блюхера с Мира, Гагарина и Комсомольской; по Щербакова с поворотами на Уктус, Бруснику, Артучилище, остановку Садовая, станцию садоводства и пересечение с улицей Прониной; Пархоменко - Весенний; и светофор на пересечении трамвайных путей напротив дома №6 по улице Долорес Ибаррури.

У каждого транспортного средства есть навигационное устройство ГЛОНАСС. Как только трамвай, троллейбус или автобус въезжает в определенную зону, включается прогноз прибытия на ближайшем светофоре. И когда транспорт подъезжает к нему, тот уже успевает сменить свою фазу на зеленый сигнал, укорачивая другие фазы. Если транспорт по какой-то причине не успевает проехать в это "окно", то красный свет будет гореть укороченное время, а затем повторно включается зеленый сигнал.