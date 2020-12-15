15 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
снег (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге для повышения пропускной способности увеличат количество полос на дорогах

Администрация Екатеринбурга и МБУ "Центр организации движения" вносят изменения в дислокацию дорожной разметки и знаков с увеличением количества полос движения перед перекрестком. Как стало известно Накануне.RU, все будет сделано без капитальных вложений в реконструкцию существующей улицы.

Так, организацию движения планируется изменить на пересечении улиц Военная – Патриса Лумумбы. На Военной со стороны улицы Титова будет изменен знак 5.15.1 "Движение по полосам". А для удобства проезда движение по улице Военная перед перекрестком в прямом направлении будет организовано со второго ряда.

Кроме этого, для увеличения пропускной способности перекрестка улиц Краснолесья – Рябинина движение направо с Краснолесья в сторону улицы Академика Сахарова будет организовано с двух полос.

Наконец, в переулке Красный планируется восстановить одностороннее движение по двум полосам. Временное двухстороннее движение на этом участке было организовано на время строительства жилого дома.

Все нововведения начнут действовать уже в декабре 2020 года.

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В Екатеринбурге для повышения пропускной способности увеличат количество полос на дорогах

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Теги: полосы, дороги, Екатеринбург



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