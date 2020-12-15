В Екатеринбурге разрешили одновременное движение пешеходов и водителей на перекрестке Ленина – Московская

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Ленина – Московская установлена дополнительная светофорная секция. Она разрешает одновременное движение пешеходов и водителей, поворачивающих направо.

Как передает корреспондент Накануне.RU, дополнительная секция напоминает о правилах ПДД и предупреждает водителей, совершающих поворот, о том, что движение разрешено, но нужно пропустить пешеходов. Это нововведение призвано сэкономить время ожидания зеленого сигнала для всех участников дорожного движения.

Данная информационная секция выглядит как дополнительная светофорная секция с изображением пешехода со стрелкой бело-лунного цвета. Она работает в режиме мигания.

В уральской столице такие дополнительные информационные секции допускается устанавливать в местах с невысокими интенсивностями пешеходов и поворачивающего транспорта.