Подвели итоги - наградили профессионалов! Аграрии Свердловской области отмечены призами

В конце года принято подводить итоги и оценивать продуктивность проделанной работы за год. В аграрном секторе это оценка показателей в уборочной страде. Компания Тюменьагромаш провела конкурс и совместно с компанией Ростсельмаш наградила лучших партнеров за плодотворное сотрудничество и механизаторов за высокие результаты работы на технике Ростсельмаш.

- У нас оценивались наивысшие показатели по намолоту. Именно они и показывают лучшую производительность. Мы награждаем не первый год, ребята молодцы, достигают целей, - говорит руководитель обособленного подразделения АО Тюменьагромаш в г. Богданович Свердловской области Евгений Матасов.

В рамках этого конкурса была вручена номинация "Инновационный выбор". Победителем стал руководитель ПСК Колос Талицкого района – Шубин Григорий Юрьевич. В этом сезоне кооператив приобрел две агромашины компании Ростсельмаш. В Свердловской области это первые машины: зерноуборочный комбайн RSM 161 и TORUM 758.

Особо отметили ООО "ЛоТаС" Красноуфимского района. Минсельхоз вручил грамоту как лучшему хозяйству в растениеводстве и ключи от нового комбайна ACROS 595 Plus. Не малый повод для гордости! Но это еще не все… Сотрудник предприятия Владимир Камаев стал победителем в номинации "Лучший инженер года".

- Нашему хозяйству 20 лет. Начинали с производства картофеля, потом зерновые и животноводство. Теперь стали комплексным предприятием. 960 голов дойного стада. В технике производителя нас прельщает надежность, быстрота сервисного обслуживания и то, что нет проблем с запчастями. Поэтому у нас сейчас 10 единиц техники Ростсельмаш. Ведь в сезон каждый погожий день на счету. Несмотря на сложные условия этого года, то сушит, то заливает, мы провели уборочную кампанию в сжатые сроки, средний намолот - 20 центнеров с гектара. Для зоны рискованного земледелия - это очень хорошие результаты. Добиться таких результатов помогла команда опытного инженера Владимира Камаева. Благодаря ему мы обмолотили 7000 га. Не зря он – "Лучший инженер года". Одним словом, молодец! – радуется руководитель хозяйства Владимир Айметов.

Среди механизаторов 12 победителей, работающих на зерноуборочных комбайнах ACROS и VECTOR, а также на кормоуборочных комбайнах DON 680M и RSM 1401. В СПК Труд Талицкого района уехали два приза, и оба - для победителей, занявших первое место. Так на зерноуборочном комбайне ACROS 585 победителем с наибольшим намолотом (3 926 тн) стал Захаров Дмитрий. А на кормоуборочном комбайне RSM 1401 Маслаков Сергей (125 446 тн). Стоит отметить, что Сергей Владимирович второй год подряд становится победителем в этой номинации.

Награждение Маслакова Сергея Владимировича, механизатора СПК Труд (Талицкий район)



Первые места на зерноуборочном комбайне Vector 410 и кормоуборочном комбайне DON 608М заняли механизаторы предприятий Богдановичского района. В компании ООО Русь Великая победителем стал Дусматов Рахматулло. Он убрал на комбайне DON 680M 22025 тн. А в компании ООО НП Искра Ахмедалиев Ытяржан на комбайне Vector 410 намолотил 2389 тн.

Организаторы конкурса поздравляют победителей и желают успехов своим партнерам и очередных рекордных результатов, которые будут отмечены в следующем сельхозяйственном году.

Награждение Ахмедалиева Ытяржана, механизатора ООО НП Искра (Богдановичский район)