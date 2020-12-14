Курганский губернатор проверил цены в магазине

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил отрегулировать цены на продукты питания первой необходимости в магазинах Зауралья. Глава региона опубликовал об этом пост в своем Instagram.

В опубликованных сториз прямо из магазина Вадим Шумков выложил видео с пакетом сахара, цена на который за один килограмм указана в 47 руб. 40 коп. Также Вадим Шумков опубликовал фотографии прилавка с подсолнечным маслом. Ранее на совещании по экономическим вопросам президент России Владимир Путин остался недоволен тем, что растут цены на продукты, в то время как покупательная способность россиян падает. Глава государства поручил навести порядок в отношении "базовых продуктов" в течение недели, так как рост цен не имеет "чисто экономических причин".

"Сегодня в магазине, куда захожу чаще всего. Сахар не ем. Но ситуация с ценами понятна. Полагаю, было бы верным ввести порядок госрегулирования цен на наиболее необходимые продукты питания, подобно тому, как это сделано с отдельными категориями жизненно важных лекарственных препаратов. По наиболее чувствительным для граждан с небольшим достатком", - написал Вадим Шумков.

Стоит отметить, что после критики Путина российское правительство обещало заморозить рост цен на растительное масло и даже опустить цену на сахар. Российские компании уже готовят соглашение, которое зафиксирует закупочные и розничные цены.

Ранее в СМИ были опубликованы данные Свердловскстата по стоимости продовольственных товаров в Курганской области. Оказалось, что с начала 2020 года их стоимость выросла более, чем на 7%. Больше всего подорожал именно сахар, он стал дороже на 77%. Средняя же цена по России на этот продукт поднялась на 71,5%. Что касается подсолнечного масла, то оно стало дороже на 23,19% по сравнению с декабрем прошлого года.