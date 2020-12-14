В Челябинске полицейские открыли стрельбу по мужчине, который пришел в библиотеку с ножом

В Челябинске полицейским пришлось стрелять в мужчину, который пришел в библиотеку с ножом.

Инцидент произошел в Металлургическом районе. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, в полицию поступило сообщение о мужчине, который находится в помещении библиотеки с ножом в руке. На место происшествия незамедлительно выдвинулся экипаж патрульно-постовой службы.

Сотрудники полиции обнаружили мужчину с ножом уже на улице. Он проигнорировал требования сотрудников полиции бросить нож и двинулся в их сторону. Предупредительный выстрел в воздух мужчину не остановил, тогда полицейский выстрел ему в ногу.

После этого нападавшего обезоружили.

В результате инцидента никто не пострадал. Нападавший с ранением правой ноги доставлен в больницу.

Личность мужчины установлена. По данному факту проводится проверка.