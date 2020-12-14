На достройку челябинского метро требуется от 35 до 90 млрд рублей

На достройку метро в Челябинске потребуется 35-90 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящий момент рассматривается три сценария развития метрополитена в городе: с запуском восьми станций, с пуском первого пускового комплекса четырех станций и соединение станций пускового участка с трамвайной сетью.

"В каждом базовом сценарии основной момент ложился в количество перевезенных пассажиров. И на самом деле количество небольшое. Но если метрополитен появится, то этот пассажиропоток можно отрегулировать путем изменения транспортных схем для того, чтобы человек спустился под землю и быстрее добрался из одной точки в другую", - подчеркнул он.

При этом на реализацию первого сценария развития метрополитена потребуется порядка 90 млрд. На реализацию второго с пуском четырех станций: проспект Победы – Торговый центр – площадь Революции - Комсомольская площадь, 55 млрд рублей, а соединение с трамвайной сетью оценивается в 35 млрд рублей.

"Суммы колоссальные, без привлечения федеральных средств даже рассматривать не стоит, но теперь есть основания с помощью данного документа доказать и обратиться в федерацию за поддержкой", - отметил министр.