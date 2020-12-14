Пользователи YouTube сообщают о масштабном сбое

В России перестали работать сервисы Google из-за масштабного сбоя. В частности, некоторые пользователи сообщают, что "лежит" видеоплатформа Youtube.

По данным телеграм-канала Mash, о проблемах сообщают и в других частях мира.

Напомним, ранее YouTube стал раздражителем, побудившим российских парламентариев написать законопроект, который позволит Роскомнадзору блокировать иностранные интернет-ресурсы, допускающие "дискриминацию" российских СМИ.

В пояснительной записке к документу говорится, что с апреля около 20 раз со стороны иностранных площадок "цензуре подверглись такие СМИ, как Russia Today, РИА Новости, "Крым 24".

Госдума уже приняла в первом чтении законопроект об ответных мерах за цензуру в отношении российских СМИ.