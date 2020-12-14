14 Декабря 2020
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Политика Челябинская область
Законодательное собрание Челябинской области Заксобрание (2014) | Фото: Накануне.RU

Депутат ЗСО Евгений Андреев досрочно сложит полномочия

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области на заседании 15 декабря рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Евгения Андреева, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующий вопрос включен в повестку сессии.

Депутат был избран в ЗСО по списку партии "Единая Россия".

Евгений Андреев с 2006 года работает в должности директора представительства ООО "Группа "Магнезит" в Челябинске.

Напомним, на заседании 29 октября депутаты Законодательного собрания Челябинской области удовлетворили просьбу Дмитрия Альтмана о прекращении полномочий. Дмитрий Альтман работал в предыдущем VI составе ЗСО, также является главным врачом ГБУЗ "Челябинская областная клиническая больница". Свое решение Альтман объяснил возросшими нагрузками в возглавляемом им медицинском учреждении.

Вакантный мандат был передан директору "Областного телевидения" Олегу Герберу.

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Депутат ЗСО Евгений Андреев досрочно сложит полномочия

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Теги: ЗСО, Евгений Андреев, полномочия, мандат,



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