Президент ФК "Урал" заразился коронавирусом

Президент екатеринбургского ФК "Урал" Григорий Иванов заразился коронавирусом.

Как рассказал сам футбольный функционер изданию Sport24, из-за болезни COVID-19 он не полетел в Москву на матч уральцев против ЦСКА.

"Сегодня чувствую себя средне. Был дома, но сейчас решил поехать лечь в больницу", - сообщил Иванов.

Официально в екатеринбургском клубе пока не подтвердили, что их президент заболел коронавирусом.

Напомним, встреча "Урала" и ЦСКА прошла в воскресенье в Москве и завершилась вничью 2:2. После игры своими впечатлениями с Накануне.RU поделился автор одного из забитых голов в ворота армейцев Андрей Егорычев.