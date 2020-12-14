14 Декабря 2020
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Политика В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

В Кремле не связывают рост цен на продукты с падением курса рубля

В Кремле не связывают рост цен на продукты с инфляцией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, президент говорил об этом и признавал, что "международная конъюнктура оказывает влияние на многие процессы в экономике". Но рост цен на продукцию отечественного сельхозпроизводства "трудно объяснить различными инфляционными и так далее процессами", добавил Песков. Об этом сообщает "Интерфакс".

Напомним, 9 декабря Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам поднял тему доступности продовольствия для населения и указал министрам на резкий рост цен на продукты в стране. Президент дал несколько дней на решение вопроса.

10 декабря премьер-министр Михаил Мишустин устроил разнос правительству после критики президента. Глава кабмина поручил подготовить к утру 14 декабря документы о нормализации цен на продукты в стране. По его словам, в стабилизации цен должны участвовать производители, посредники и торговые сети.

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В Кремле не связывают рост цен на продукты с падением курса рубля

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Теги: дмитрий песков, цены на продукты, инфляция



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