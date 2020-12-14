В Челябинске при пожаре в бывшем общежитии погибла женщина

В Челябинске один человек погиб и еще двое пострадали в результате пожара в пятиэтажном доме.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании в квартире на четвертом этаже в доме коридорного типа поступило сегодня рано утром. Очевидцы сообщили о сильном и густом задымлении внутри здания. Пожару присвоили повышенный номер сложности.

Из здания самостоятельно эвакуировались 19 человек. По прибытию огнеборцы спасли пять человек. Троих вывели с помощью спасателей, еще двоих спустили вниз по лестнице.

В ходе тушения пожара в квартире было обнаружено тело 35-летней женщины. Двое мужчин с серьезными ожогами госпитализированы в медицинское учреждение.

В настоящий момент устанавливается причина пожара.