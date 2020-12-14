14 Декабря 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Ханты-Мансийск (2019) | Фото: Накануне.RU

В Тюменской облдуме усомнились в количестве избирателей Ханты-Мансийска

Депутат Тюменской облдумы Александр Лобов обратился в избирательную комиссию Югры. Он просит её председателя Дениса Корнеева объяснить, почему существует разница между количеством избирателей в регионах "тюменской матрёшки" или различных городах Югры (69% от количества жителей) и Ханты-Мансийска (49%), передаёт корреспондент Накануне.RU.

В своём запросе (есть в распоряжении редакции) Лобов говорит о том, что население Ханты-Мансийска – 102 тыс. 450 жителей. При этом право голоса на выборах имеют 51 тыс. 003 избирателя (49,78% населения). Когда в 2019 г. столица Югры стала "стотысячником", с 20 до 25 выросло количество депутатов гордумы.

Для иллюстрации он приводит следующие цифры. В Тюменской области живут 1 млн 537 тыс. 416 человек, правом голоса обладают 1 млн 115 тыс. 877 жителей (72,58%). Население Ханты-Мансийского округа – 1 млн 674 тыс. 646 человек, голосовать могут 1 млн 132 тыс. 547 человек (67,73% населения). На Ямале из 544 тыс. 444 жителей ставить отметки в избирательном бюллетене могут 363 тыс. 161 человек (66,7%).

Отдельно политик приводит данные по Нижневартовску (население – 276 тыс. 50 человек. Избиратели – 187 тыс. 390 человек или 67,88%), Мегиону (население – 55 тыс. 864 человека, правом голоса обладают 38 тыс. 706 горожан или 69,3% населения) и Ханты-Мансийску.

"Прошу предоставить информацию, почему количество избирателей отличается, и дать свой комментарий по этому вопросу. Также прошу высказаться об увеличении количества депутатов думы Ханты-Мансийска", - говорит в запросе Лобов.

Аналогичный документ он направил мэру Ханты-Мансийска Максиму Ряшину.

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В Тюменской облдуме усомнились в количестве избирателей Ханты-Мансийска

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Теги: Ханты-Мансийск, дума. депутаты, население, электорат



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