Первое в 2021 заседание в ЗакСО запланировано на конец января

Первое заседание Законодательного собрания Свердловской области в 2021 г. запланировано на 26 января. Об этом Накануне.RU сообщил руководитель фракции КПРФ в ЗакСО Александр Ивачев.

По его словам, депутата спросили о том, будет ли он в Екатеринбурге 26 января. При этом тему заседания и необходимость его проведения уже в первый месяц нового года – Ивачеву не озвучили. Пока это не окончательная дата, однако, депутатов попросили в это время находиться в пределах доступности.

Напомним, что в текущем году первое заседание ЗакСО состоялось только 26 февраля.