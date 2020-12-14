На Южном Урале сотрудники сельхозпредприятия украли 400 кг пшеницы

В Челябинской области сотрудники сельхозпредприятия подозреваются в краже 400 кг пшеницы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, в полицию обратился представитель предприятия. Он сообщил, что с территории зернотока около села Чудиново похищено 400 кг пшеницы.

Полицейские установили подозреваемых. Ими оказались ранее не судимые жители села Чудиново, которые работают на этом предприятии. В рабочее время они наполнили восемь мешков и спрятали их на территории, договорившись ночью их вывезти. В течение двух ночей подозреваемые вывозили пшеницу на велосипедах.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.

В настоящий момент они находятся под подпиской о невыезде.