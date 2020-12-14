14 Декабря 2020
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Самолёт А320 Airbus авиакомпании Аэрофлот (2020) | Фото: Накануне.RU

"Аэрофлот" не будет пускать пассажиров без масок в самолет

Авиакомпания "Аэрофлот" усиливает контроль за соблюдением масочного режима на борту.

Пассажиры, которые по любым причинам отказываются надевать маску, не будут допускаться к полету, сообщает пресс-служба перевозчика.

Также отмечается, что люди, ношение маски для которых невозможно по медицинским показаниям или иным причинам, также не могут быть допущены к полету.

Напомним, по рекомендации Роспотребнадзора все россияне должны проходить измерение температуры перед рейсом (и пассажиры, и сотрудники), все должны быть в масках, перчатках, обеспечены антисептиками и находиться на расстоянии друг от друга.

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"Аэрофлот" не будет пускать пассажиров без масок в самолет

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Теги: аэрофлот, маски, пассажиры



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