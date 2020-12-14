В Челябинске могут закрыть семь заведений за нарушений коронавирусных ограничений

В Челябинске суд может приостановить работу семи заведений за нарушение ограничений по коронавирусу. Об этом на аппаратном совещании сообщил заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

За выходные проверили 75 развлекательных заведений, было составлено пять материалов о нарушениях. За неделю проверки проведены на 55 предприятиях. В суд направлены материалы о приостановке деятельности семи предприятий.

По словам Извекова, в настоящий момент уровень ответственности руководителей предприятия значительно возрос.

"Мы отмечаем, что уже в 98% предприятий соблюдаются все меры безопасности", - подчеркнул он.