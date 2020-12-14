В центре Екатеринбурга в декабре замерзает жилой "Дом Уралплана"

В центре Екатеринбурга "Дом Уралплана" по улице Пушкина, 14 - жилой памятник архитектуры 1933 года - остался в декабре практически без тепла. Жильцы еще несколько месяцев назад жаловались в УК на низкие температуры в квартирах, но им отвечали, что все в порядке, и только при показателях ниже 18 градусов можно составлять акт и начинать разбираться, рассказал один из жильцов дома. С наступлением зимы ситуация ухудшилась - в декабре люди замерзают, после проверки техником теплосети выяснилось, что произошла авария, сроков устранения которой не сообщают, передает корреспондент Накануне.RU.

О том, что в доме - памятнике архитектуры холодно из-за аварии, в УК рассказали на прошлой неделе, на выходные людей оставили замерзать в квартирах и только сейчас проблему пытаются решить, когда в доме потеплеет - неизвестно. При этом ничего не говорится о перерасчете за отопление, из-за того, что реакции от УК долгое время не было, видимо, несколько месяцев в трубы подавалась вода не надлежащей температуры, а на заявления жильцов никто не реагировал.

"Вчера сантехник по телефону сказал, что у нас температура подачи воды 40 градусов, и тоже говорил, что авария. Пока все на этом", - рассказывают жильцы дома.

Если температура на улице опустится ниже, то могут возникнуть последствия с замораживанием труб и тогда под Новый год в центре столицы Урала окажется неотапливаемый дом, который много лет стоит в очереди на капитальный ремонт.

Руководитель технического отдела УК "Ремстройкомплекс" Никита Фирсов в беседе с Накануне.RU заверил, что ситуацию взяли на контроль, но в УК обвиняют во всем поставщиков теплоснабжения: "Я сам лично был там (в доме на Пушкина, 14, - прим. ред.), проверял все инженерные сети - они в порядке. Параметры подачи осуществляются бесперебойно. Передана информация в ПАО "Т Плюс", поставщику, ввиду того, что зафиксированная на вводе температура был действительно 42 градуса, мы с ними созвонились, проблематику обозначили, официальное письмо им отправили, будем держать на контроле".