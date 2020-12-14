В РФ вступают в силу новые правила оформления больничного листа

В России с 14 декабря вступили в силу новые правила оформления больничного. Приказ Минздрава РФ опубликован на официальном портале правовой информации.

Листок нетрудоспособности теперь можно получить в электронном виде наряду с бумажным носителем. Также станет доступен дистанционный способ оформления документа.

Отпадает необходимость получать больничный дважды тем, у кого есть два работодателя. Такие работники получат возможность отправить одному из них номер электронного листка нетрудоспособности.

Вместе с этим больничный по уходу за ребенком больше не будет ограничиваться по срокам, при этом его оплачиваемый период составит максимум 15 дней.

Ранее сообщалось, что жители России с 2022 года будут получать выплаты по больничным листам и в связи с беременностью и родами без оформления дополнительных заявлений. Это будет осуществляться напрямую, а не через работодателя.