Дерипаску удивило, что руководство страны удивляют цены на продукты

Российский бизнесмен Олег Дерипаска удивился тем, что руководство страны на минувшей неделе открыло глаза на рост цен на продукты.

"Странно, что всех удивляет рост цен на продовольствие. Было бы удивительно, если бы они не росли. Нужно посмотреть на то, что происходило последние 10-15 лет: под какой процент аграрный сектор получал возможность финансировать свои проекты. Я думаю, в среднем выйдет не меньше, чем 12% годовых. Ну и какую прибыль он должен получать, чтоб отдать эти проценты?" – пишет Дерипаска в своем Telegram-канале.

По мнению бизнесмена, в аграрном секторе были "нормальные министры и кураторы": Зубков, Ткачев, Гордеев и Патрушев. "Но ни они, ни предприниматели, ни фермеры чуда не смогут сделать, до тех пор, пока мы предоставляем сельскому хозяйству деньги под ростовщические проценты, а четверть населения страны переехало в так называемую "Большую Москву", плюс, наверное, 95% самого активного населения", - пишет владелец "Базэла".

Он считает, что "мы должны удивляться, что вообще есть продовольствие в достатке". Дерипаска предлагает предоставить аграрному сектору деньги хотя бы под такой же процент, как в Европе или Америке. "Свинины было завались, и цены на нее только падали", - вспоминает он политику Зубкова по финансированию строительства свинокомплексов.

И, конечно, Дерипаска не обошелся без упоминания своего "любимого" Банка России, на который он давно точит зуб: "А может, давайте попробуем пойти испытанным путем нашего любимого Центрального Банка в "борьбе с инфляцией": давайте повысим процентные ставки? И посмотрим, насколько цены упадут".