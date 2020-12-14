14 Декабря 2020
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Экономика В России
Олег Дерипаска (2018) | Фото: gdb.voanews.com

Дерипаску удивило, что руководство страны удивляют цены на продукты

Российский бизнесмен Олег Дерипаска удивился тем, что руководство страны на минувшей неделе открыло глаза на рост цен на продукты.
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"Странно, что всех удивляет рост цен на продовольствие. Было бы удивительно, если бы они не росли. Нужно посмотреть на то, что происходило последние 10-15 лет: под какой процент аграрный сектор получал возможность финансировать свои проекты. Я думаю, в среднем выйдет не меньше, чем 12% годовых. Ну и какую прибыль он должен получать, чтоб отдать эти проценты?" – пишет Дерипаска в своем Telegram-канале.

По мнению бизнесмена, в аграрном секторе были "нормальные министры и кураторы": Зубков, Ткачев, Гордеев и Патрушев. "Но ни они, ни предприниматели, ни фермеры чуда не смогут сделать, до тех пор, пока мы предоставляем сельскому хозяйству деньги под ростовщические проценты, а четверть населения страны переехало в так называемую "Большую Москву", плюс, наверное, 95% самого активного населения", - пишет владелец "Базэла".

Он считает, что "мы должны удивляться, что вообще есть продовольствие в достатке". Дерипаска предлагает предоставить аграрному сектору деньги хотя бы под такой же процент, как в Европе или Америке. "Свинины было завались, и цены на нее только падали", - вспоминает он политику Зубкова по финансированию строительства свинокомплексов.

И, конечно, Дерипаска не обошелся без упоминания своего "любимого" Банка России, на который он давно точит зуб: "А может, давайте попробуем пойти испытанным путем нашего любимого Центрального Банка в "борьбе с инфляцией": давайте повысим процентные ставки? И посмотрим, насколько цены упадут".

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Дерипаску удивило, что руководство страны удивляют цены на продукты

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Теги: олег дерипаска, цены на продукты, рост цен



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