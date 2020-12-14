В Saxo Bank спрогнозировали ослабление доллара до 65 рублей

Директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен спрогнозировал падение курса доллара до 65-66 рублей. По мнению аналитика, российская валюта недооценена.

Как заявил эксперт РИА Новости, следующий год станет годом сырьевых товаров, а у России есть большие мощности, которые принесут ей преимущество.

Ранее банк Citigroup спрогнозировал падение курса доллара на 20% в случае широкого распространения вакцин от коронавируса. Аналитики заявляют, что вакцинация поможет оживить международную торговлю и мировую экономику.