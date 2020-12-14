В Челябинской области за сутки у 305 человек выявили COVID-19

В Челябинской области за сутки у подтверждено 305 случаев COVID-19, 12 человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 30 тыс. 855 человек.

В настоящий момент в регионе 10 тыс. 249 заболевших. За сутки выписаны 12 человека, всего в регионе выздоровели 19 тыс. 501 пациент.

За прошедшие сутки умерло 12 человек. От COVID-19 скончались мужчины 60, 72 и 81 года и женщины 63 и 83 лет. Еще у семи человек коронавирус был сопутствующим заболеванием. Это мужчины 84 и 86 лет и женщины 61, 64, 69, 81 и 88 лет.