На новогодних праздниках в Башкирии запретили хороводы вокруг елок

В Башкирии запретили водить хороводы вокруг новогодних елок, причем как на улицах, так и в помещениях. Об этом сообщила министр культуры Амина Шафикова на оперативном совещании в правительстве региона.

Также в дни новогодних каникул зрительные места в концертных залах должны быть заполнены не более чем на 30 процентов. Около установленных елок в фойе могут быть организованы только фотозоны, передает Regnum.

За последние сутки в Башкирии зафиксировано 154 новых случая заболевания коронавирусом. Всего в регионе COVID-19 заболели 16317 человек.

13 декабря в республику поступила третья партия вакцины от коронавирусной инфекции в количестве 1900 доз.