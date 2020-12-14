14 Декабря 2020
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Спорт Челябинская область
хоккейный корт, Алексей Текслер, хоккеисты, (2020) | Фото: РМК

В Коркино при поддержке РМК и "Трактора" открыли новый хоккейный корт

В Коркино на стадионе "Горняк" открыли новый хоккейный корт под открытым небом. Объект построен в рамках совместного проекта Русской медной компании и челябинского хоккейного клуба "Трактор" по развитию в регионе детского хоккея, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

В 2020 году в Челябинске и Коркино было построено пять современных уличных хоккейных кортов. На строительство объектов РМК выделила 30 млн рублей, а содержание объектов взял на себя ХК "Трактор". На открытие корта в Коркино опробовать лед пришли юные хоккеисты, посетил товарищеский матч и губернатор Алексей Текслер.

Глава региона рассказал, что поставил задачу со следующего года начать в Коркинском районе жилищное строительство, в том числе в рамках программы переселения из аварийного жилья.

хоккейный корт, Алексей Текслер, хоккеисты,(2020)|Фото: РМК

"Конечно, рядом с новым жильем должна быть современная социальная инфраструктура. Поэтому, уверен, жители новостроек и всех близлежащих домов станут посетителями тех объектов, которые сегодня возводятся в Коркинском районе при участии Русской медной компании", - отметил он.

По словам президента РМК Всеволода Левина, с 2016 года в развитие социальной сферы Коркинского и Сосновского районов РМК инвестировала около 500 млн рублей.

"Это детские сады, спорткомплексы. Создание условий для массового спорта, прежде всего, детского спорта – одно из главных направлений нашей социальной политики. Помимо оздоровления это хороший элемент воспитания. Поэтому мы поддержали предложение хоккейного клуба "Трактор" построить современные уличные хоккейные корты", - подчеркнул он.

хоккейный корт, хоккеисты,(2020)|Фото: РМК

Добавим, что в настоящий момент в Коркино на средства РМК идет реконструкция лыжной базы "Березка". На базе появится новый теплый корпус с современными помещениями для тренировок, душевыми и комнатами для хранения спортинвентаря. Кроме того, предусмотрена установка детских и спортивных площадок. Весной 2021 года планируется строительство новой учебной лыжероллерной трассы для тренировок в весенне-летний период. В проект РМК вложит 80 млн рублей.

хоккейный корт, строительство,(2020)|Фото: РМК

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В Коркино при поддержке РМК и "Трактора" открыли новый хоккейный корт

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Теги: РМК, хоккейный корт, хоккей, спорт,



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