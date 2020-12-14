Названы самые угоняемые в России автомобили

Названы самые угоняемые в России автомобили по итогам первых девяти месяцев 2020 года. Рейтинг составила компания "АльфаСтрахование" на основе отношения частоты угонов к общему числу застрахованных автомобилей данной марки.

Самым угоняемым автомобилем стала Toyota Camry. Частота угонов этой машины составила 0,70%. Второе место заняла модель Lexus LX с показателем 0,62%. На третьем месте находится Toyota RAV4 — 0,36%. Замыкают пятерку лидеров Lexus RX (0,21%) и Hyundai Tucson (0,21%). В топ-10 по частоте угонов также вошли Kia Sorento (0,20%), ВАЗ-2121 Niva (0,18%), Toyota Land Cruiser 200 (0,17%), Kia Rio (0,16%) и Mercedes-Benz S-Сlass (0,16%).

"В год совокупные выплаты страховых компаний по риску "угон" составляют 10-12 млрд руб. А сам угнанный автомобиль является как источником повышенной опасности на дороге, так и источником финансирования криминала. Во всем мире страховые компании и их тарифы по каско являются стимулом для автопроизводителей менять параметры производимых ими автомобилей, повышая различные аспекты их надежности. В этом же направлении движется и российский рынок. Мы уверены, что российскую специфику автопроизводителям также имеет смысл учитывать - это не только улучшит условия покупателей их автомобилей по каско, но и сделает автомобили более подходящими для российских реалий", - сказал президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.