В Челябинске активист пожаловался в полицию на губернатора из-за нарушения масочного режима

Координатор регионального отделения движения "Весна" Александр Кашеваров подал заявление в полицию на губернатора области Алексея Текслера из-за нарушения масочного режима.

По мнению активиста, глава региона часто пренебрегает ношением маски.

"Очень сомневаемся, что Алексея Леонидовича кто-то оштрафует, ведь он человек не обычный, а возвышенный над простым народом. Но попытка - не пытка", - сообщили в движении "Весна".

Напомним, в Челябинской области режим повышенной готовности продлен до 27 декабря. В регионе продолжает действовать масочный режим.