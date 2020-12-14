ТМК представила свой вклад в энергетические проекты на Международном форуме технологического развития ТЭК

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) на Международном Digital-форуме технологического развития ТЭК рассказала о своём опыте по внедрению высокотехнологичных трубных решений при реализации энергетических проектов.

Как сообщили в пресс-службе ТМК, на мероприятии (прошедшем под эгидой Минпромторга России в формате онлайн-конференции) компания представила доклад об использовании своей флагманской продукции – премиальных резьбовых соединений труб – при реализации стратегических проектов топливно-энергетического комплекса России.

В ТМК отметили, что компания развивает сегмент специальных высокотехнологичных продуктов и последовательно наращивает долю наукоёмкой трубной продукции в структуре продаж. Передовые решения – линейка премиальных соединений, трубы с повышенной коррозийной стойкостью, бурильные и нержавеющие трубы и иная продукция, позволяющая вести нефтегазодобычу во всё более сложных условиях.