Губернатор Тюменской области выступит с посланием в день пресс-конференции Путина

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступит с ежегодным посланием 17 декабря, передает корреспондент Накануне.RU.

Вопрос включен в повестку заседания областной думы. Глава региона отчитается о текущем положении дел в области и о планах по развитию региона. Отметим, что оглашение послания главы региона состоится в один день с большой пресс-конференцией президента России Владимира Путина. Разница только во времени - Моор выступит в 12.00 по местному времени, а Путин начнет диалог с журналистами в 12.00 по московскому времени или в 14.00 - по местному.

Отметим, что ранее глава региона перенес оглашение послания с ноября на декабрь.

Также, возможно, на этом заседании депутаты областной думы рассмотрят предложение - сделать 31 декабря выходным днем. Пока неизвестно, будет ли у депутатов данный вопрос в повестке. Также сделать день выходным могут и работодатели, в некоторых компаниях Тюменской области уже приняли такое решение.