14 Декабря 2020
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Александр Потапов, Александр Бурков (2020) | Фото: uralvagonzavod.ru

Глава Уралвагонзавода и губернатор Омской области обсудили перспективные вопросы сотрудничества

Генеральный директор АО "Концерн "Уралвагонзавод" Александр Потапов провёл официальный визит на "Омский завод транспортного машиностроения" (в составе АО "Концерн "Уралвагонзавод" входит в государственную корпорацию "Ростех"), где обсудил с губернатором Омской области Александром Бурковым перспективные вопросы сотрудничества, сообщили в пресс-службе УВЗ.

В августе этого года, во время Международного военно-технического форума "Армия-2020", Бурков и Потапов подписали соглашение о сотрудничестве. Оно касается как АО "Омсктрансмаш" и возможности его дополнительной загрузки от региона за счёт расширения номенклатуры выпускаемой продукции, так и всего Концерна "Уралвагонзавод".

Первым шагом в развитии партнёрских отношений стала поставка в Омск трамваев производства АО "Уралтрансмаш". В начале ноября в город поступило 12 трамваев "Спектр" моделей 71-407 и 71-412, ещё 12 - в начале декабря. 10 из них уже выходят на линии, до конца года все оставшиеся также начнут осуществлять перевозку пассажиров.

Кроме этого, в ходе встречи обсуждалась возможность разработки и запуска в опытную эксплуатацию Омсктрансмашем специализированных контейнеров-зерновозов на базе производства 40-футовых рефрижераторных контейнеров.

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Глава Уралвагонзавода и губернатор Омской области обсудили перспективные вопросы сотрудничества

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Теги: Уралвагонзавод, Александр Потапов, Александр Бурков, Уралтрансмаш, сотрудничество



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