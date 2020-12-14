В Челябинскую область поступило еще 1,7 тысяч доз вакцины от коронавируса

В Челябинскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

1700 доз препарата "Гам-Ковид-Вак" доставили на Областной аптечный склад. С 15 декабря ее начнут развозить по медицинским учреждениям региона.

В первую очередь будут прививать группы риска – медицинские и социальные работники, учителя школ, преподаватели ВУЗов и СУЗов, сотрудники полиции.

Напомним, в начале декабря в регион поступила первая партия вакцины от коронавируса – одна тысяча доз. по данным на 11 декабря, было привито 700 человек. Это медицинские работники, педагоги, социальные работники, волонтеры и работники полиции. Вакцина была распределена на девять медицинских организаций в Челябинске, Магнитогорске, Сатке и Миассе.