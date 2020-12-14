СМИ: КПРФ переизберет руководство до выборов в Госдуму

КПРФ решила провести ротацию в руководстве партии еще до начала кампании по выборам в Госдуму, которые пройдут в 2021 году.

Очередной съезд с этой целью был запланирован на ноябрь, уже после выборов депутатов, что позволило бы подвести итоги голосования и в соответствии с ними сделать кадровые выводы. Теперь, скорее всего, съезд состоится в апреле 2021 года.

По словам экспертов, так как кампания будет напряженной, кандидатов будут пытаться бить: поэтому решено провести съезд и переизбрать ЦК заранее, чтобы коммунистов не пытались снять с выборов, ссылаясь на то, что съезд назначен нелегитимным составом ЦК.

Глава юрслужбы ЦК КПРФ Вадим Соловьев заявил, что заключение юристов об оптимальном времени для съезда просил представить председатель ЦК Геннадий Зюганов и юристы рекомендовали провести съезд в мае, пишут "Ведомости".

Тем временем, только 28% россиян проголосовали бы за "Единую Россию" на выборах в Госдуму, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье. Это минимальный показатель за год. Максимум в этом году у ЕР был 37% - такой показатель был достигнут в конце марта, свидетельствуют данные опроса "Фонда "Общественное мнение".

Примечательно, что у других парламентских партий (КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия") такой стремительной динамики снижения популярности к концу года не наблюдается. Зато по сравнению с первой половиной года значительно увеличилось число тех, кто готов отдать голос за непарламентскую партию или объединение.