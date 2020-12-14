На трассе Пермь - Екатеринбург случилось смертельное ДТП

В Ачитском районе Свердловской области произошла смертельная автоавария.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД ГУ МВД России по региону, два автомобиля столкнулись на 211 км трасы Пермь - Екатеринбург. Происшествие случилось 13 декабря около 17 часов на 211 км. Водитель "Фольксваген Поло", двигаясь со стороны горда Екатеринбурга, не справился с управлением и выехал на "встречку", где столкнулся с грузовиком "Даф".

В результате ДТП 25-летний водитель легковушки, житель города Красноуфимск, погиб на месте. 21-летний мужчина-пассажир "Фольксваген Поло" от полученных травм скончался в автомобиле медиков по дороге в больницу.

53-летний водитель грузового автомобиля в автоаварии не пострадал.