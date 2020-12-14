Пятое за сутки землетрясение произошло в Чечне

13 декабря в Чечне произошло землетрясение магнитудой 3,8.

Оно стало пятым за сутки. Первые подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы около 00:30 мск в Урус-Мартановском районе Чечни.

После этого произошло землетрясение около 12:15 мск, магнитуда - 3,7, эпицентр находился в 45 км юго-восточнее Грозного. Еще одно землетрясение магнитудой 4,1 произошло в 14:40, хатем - в 15:08, магнитуда составила 3,1. Последний толчок был отмечен в 16:05. Эпицентр находился в Урус-Мартановском районе, сообщает ТАСС.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Напомним, 10 декабря на Байкале произошло второе за сутки землетрясение. Толчки силой в 4 балла ощущались в Иркутске.

Помимо этого в самом Иркутске на нескольких муниципальных зданиях обнаружены не представляющие угрозы повреждения. Трещины замечены на 18 школах, нескольких зданий дошкольных учреждений, а также центров культуры и отдыха.