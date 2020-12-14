В Екатеринбурге обновят маршрутную сеть
В рамках проекта по улучшению транспортной сети в уральской столице с 2021 г. начнется замена маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщается в постановлении главы администрации Екатеринбурга "О планировании регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2021 – 2023 годы". За счет обновления маршрутной сети планируется повысить комфортность и привлекательность транспорта общего пользования для населения, улучшить регулярность движения и снизить отрицательное воздействие на окружающую среду.
В 2021 г. запланирована отмена маршрутов 26 автобусов №№: 4, 5,9 10,11, 11М, 17, 18,19, 21,22, 29, 32, 45, 56, 56Б, 59, 64, 08, 011, 018, 021, 039, 045, 059 и 060, а также двух троллейбусов. Их все заменят другие маршруты, в том числе новые.
|№
|Маршрут
|Вид
|Дата ввода
|Примечание
|36
|Поликлиника (Химмаш) – пл. 1905 года
|Автобус
|01.07.2021
|Переименование маршрута № 19
|40
|Базовый – ж/д вокзал
|Автобус
|01.07.2021
|Переименование маршрута № 011
|44
|Метро "Ботаническая" – мкр. Компрессорный
|Автобус
|01.07.2021
|Новый маршрут
|45
|Ж/д вокзал – НПЦ "Онкология"
|Автобус
|01.07.2021
|Переименование маршрута № 045
|56
|7 Ключей – ст. Шарташ
|Автобус
|01.07.2021
|Переименование маршрута № 021
|58
|Горбольница № 7 – Солнечный
|Автобус
|01.07.2021
|Переименование маршрута № 18
|59
|17-я Мехколонна – ж/д вокзал
|Автобус
|01.07.2021
|Переименование маршрута № 21
|65
|Ж/д вокзал – а/п Кольцово – ст. Кольцово
|Автобус
|01.07.2021
|Переименование маршрута № 1
|68
|Хладокомбинат № 3 – Таганская
|Автобус
|01.07.2021
|Переименование маршрута № 08
|69
|п. Исток – мкр. Компрессорный – ст. Кольцово
|Автобус
|01.07.2021
|Переименование маршрута № 29
|71
|Восточная – п. Исток
|Автобус
|01.07.2021
|Переименование маршрута № 45
|75
|Восточная – п. Калиновский
|Автобус
|01.07.2021
|Переименование маршрута № 5
|79
|Кольцово – Метро "Ботаническая"
|Автобус
|01.07.2021
|Переименование маршрута № 039
|80
|Парк Победы – ТК "КОР"
|Автобус
|01.07.2021
|Переименование маршрута № 060
|81
|17-я Мехколонна – Фабрика "Авангард"
|Автобус
|01.07.2021
|Переименование маршрута № 018
|88
|Метро "Ботаническая" – п. Шабровский – ОПХ
|Автобус
|01.07.2021
|Переименование маршрута № 9
|90
|Восточная – п. Изоплит
|Автобус
|01.07.2021
|Переименование маршрута № 10
|91
|Метро "Ботаническая" – с. Горный Щит
|Автобус
|01.07.2021
|Переименование маршрута № 11
|91М
|Метро "Ботаническая" – с. Верхнемакарово
|Автобус
|01.07.2021
|Переименование маршрута № 11М
|92
|Институт связи – Палкинский Торфяник
|Автобус
|01.07.2021
|Переименование маршрута № 22
|94
|УрФУ – Новосвердловская ТЭЦ
|Автобус
|01.07.2021
|Переименование маршрута № 4
|96
|Площадь 1-й Пятилетки – Центр культуры
|Автобус
|01.07.2021
|Переименование маршрута № 56
|96б
|Площадь 1-й Пятилетки – Березит
|Автобус
|01.07.2021
|Переименование маршрута № 56б
|97
|Метро "Ботаническая" – п. Рудный – Опытный завод
|Автобус
|01.07.2021
|Переименование маршрута № 17
|99
|УЗТМ – Окружное кладбище
|Автобус
|01.07.2021
|Переименование маршрута № 59
|33
|Коммунистическая – Педагогический университет
|Троллейбус
|01.08.2021
|Объединение троллейбусных маршрутов № 13 и 16
В проекте также запланировано и обновление подвижного состава транспорта общего пользования, в том числе в рамках национального проекта "Безопасные качественные автомобильные дороги". Так, еще в ноябре в Екатеринбург прибыло 57 новых автобусов. Таким образом, как ожидается, наличие большого вместительного общественного транспорта поможет компенсировать излишнее количество небольших машин, которые только замедляют движение на дороге.
В результате всех проделанных работ, включающих не только объединение некоторых маршрутов, но и создание новых остановок и организацию выделенных полос на участках улично-дорожной сети, в городе:
- повысится безопасность транспортного обслуживания населения, а также удобство, комфортность и привлекательность транспорта общего пользования для населения;
- повысится регулярность движения транспорта общего пользования, а также увеличится скорость движения транспорта и объем перевозок пассажиров;
- повысится уровень транспортной доступности населения, проживающего на отдаленных территориях, уровень доступности транспорта общего пользования для граждан, относящихся к маломобильным группам населения, а также уровень информированности пассажиров о местоположении транспортных средств, следующих по маршрутам регулярных перевозок;
- произойдет и снижение отрицательного воздействия транспорта общего пользования на окружающую среду.
Напомним, что уже в ближайшем будущем в Екатеринбурге можно ожидать снижения стоимости проездного билета, бесплатных пересадок и упрощения тарифного меню. Такие решения предложило мэрии ООО "Центр экономики инфраструктуры" в рамках новой транспортной схемы.