14 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
Екатеринбург, транспорт, общественный транспорт, автобус (2017) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге обновят маршрутную сеть

В рамках проекта по улучшению транспортной сети в уральской столице с 2021 г. начнется замена маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщается в постановлении главы администрации Екатеринбурга "О планировании регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2021 – 2023 годы". За счет обновления маршрутной сети планируется повысить комфортность и привлекательность транспорта общего пользования для населения, улучшить регулярность движения и снизить отрицательное воздействие на окружающую среду.

В 2021 г. запланирована отмена маршрутов 26 автобусов №№: 4, 5,9 10,11, 11М, 17, 18,19, 21,22, 29, 32, 45, 56, 56Б, 59, 64, 08, 011, 018, 021, 039, 045, 059 и 060, а также двух троллейбусов. Их все заменят другие маршруты, в том числе новые.

Маршрут Вид Дата ввода Примечание
36 Поликлиника (Химмаш) – пл. 1905 года Автобус 01.07.2021 Переименование маршрута № 19
40 Базовый – ж/д вокзал Автобус 01.07.2021 Переименование маршрута № 011
44 Метро "Ботаническая" – мкр. Компрессорный Автобус 01.07.2021 Новый маршрут
45 Ж/д вокзал – НПЦ "Онкология" Автобус 01.07.2021 Переименование маршрута № 045
56 7 Ключей – ст. Шарташ Автобус 01.07.2021 Переименование маршрута № 021
58 Горбольница № 7 – Солнечный Автобус 01.07.2021 Переименование маршрута № 18
59 17-я Мехколонна – ж/д вокзал Автобус 01.07.2021 Переименование маршрута № 21
65 Ж/д вокзал – а/п Кольцово – ст. Кольцово Автобус 01.07.2021 Переименование маршрута № 1
68 Хладокомбинат № 3 – Таганская Автобус 01.07.2021 Переименование маршрута № 08
69 п. Исток – мкр. Компрессорный – ст. Кольцово Автобус 01.07.2021 Переименование маршрута № 29
71 Восточная – п. Исток Автобус 01.07.2021 Переименование маршрута № 45
75 Восточная – п. Калиновский Автобус 01.07.2021 Переименование маршрута № 5
79 Кольцово – Метро "Ботаническая" Автобус 01.07.2021 Переименование маршрута № 039
80 Парк Победы – ТК "КОР" Автобус 01.07.2021 Переименование маршрута № 060
81 17-я Мехколонна – Фабрика "Авангард" Автобус 01.07.2021 Переименование маршрута № 018
88 Метро "Ботаническая" – п. Шабровский – ОПХ Автобус 01.07.2021 Переименование маршрута № 9
90 Восточная – п. Изоплит Автобус 01.07.2021 Переименование маршрута № 10
91 Метро "Ботаническая" – с. Горный Щит Автобус 01.07.2021 Переименование маршрута № 11
91М Метро "Ботаническая" – с. Верхнемакарово Автобус 01.07.2021 Переименование маршрута № 11М
92 Институт связи – Палкинский Торфяник Автобус 01.07.2021 Переименование маршрута № 22
94 УрФУ – Новосвердловская ТЭЦ Автобус 01.07.2021 Переименование маршрута № 4
96 Площадь 1-й Пятилетки – Центр культуры Автобус 01.07.2021 Переименование маршрута № 56
96б Площадь 1-й Пятилетки – Березит Автобус 01.07.2021 Переименование маршрута № 56б
97 Метро "Ботаническая" – п. Рудный – Опытный завод Автобус 01.07.2021 Переименование маршрута № 17
99 УЗТМ – Окружное кладбище Автобус 01.07.2021 Переименование маршрута № 59
33 Коммунистическая – Педагогический университет Троллейбус 01.08.2021 Объединение троллейбусных маршрутов № 13 и 16

В проекте также запланировано и обновление подвижного состава транспорта общего пользования, в том числе в рамках национального проекта "Безопасные качественные автомобильные дороги". Так, еще в ноябре в Екатеринбург прибыло 57 новых автобусов. Таким образом, как ожидается, наличие большого вместительного общественного транспорта поможет компенсировать излишнее количество небольших машин, которые только замедляют движение на дороге.

В результате всех проделанных работ, включающих не только объединение некоторых маршрутов, но и создание новых остановок и организацию выделенных полос на участках улично-дорожной сети, в городе:

  • повысится безопасность транспортного обслуживания населения, а также удобство, комфортность и привлекательность транспорта общего пользования для населения;
  • повысится регулярность движения транспорта общего пользования, а также увеличится скорость движения транспорта и объем перевозок пассажиров;
  • повысится уровень транспортной доступности населения, проживающего на отдаленных территориях, уровень доступности транспорта общего пользования для граждан, относящихся к маломобильным группам населения, а также уровень информированности пассажиров о местоположении транспортных средств, следующих по маршрутам регулярных перевозок;
  • произойдет и снижение отрицательного воздействия транспорта общего пользования на окружающую среду.

Напомним, что уже в ближайшем будущем в Екатеринбурге можно ожидать снижения стоимости проездного билета, бесплатных пересадок и упрощения тарифного меню. Такие решения предложило мэрии ООО "Центр экономики инфраструктуры" в рамках новой транспортной схемы.

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В Екатеринбурге обновят маршрутную сеть

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Теги: замена маршрутов, Екатеринбург, безопасные дороги



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