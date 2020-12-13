13 Декабря 2020
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Общество В России
Китайцы покидают Ухань в масках (2020) | Фото: www.thepaper.cn

Попова рассказала, когда в России выявили "нулевого" пациента с COVID-19

Пациент, с которого началось распространение коронавируса в России, был зафиксирован 1 марта, об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы говорим сейчас уже о том, кто уже распространял инфекцию, мы начали это с марта", - уточнила она в эфире телеканала "Россия 1".

К 17 марта в стране был зафиксирован сотый случай заражения инфекцией, сообщила Попова.

Самими первыми в РФ были три случая COVID-19 из Китая, отметила также глава ведомства. Однако тогда благодаря жесткому контролю болезнь удалось сдержать.

Ранее сообщалось, что "нулевым" пациентом в России стал мужчина по фамилии Субботин, который прилетел в Москву из Милана 27 февраля. Вирус в итоге подхватили его мать и отец, с которыми тот контактировал.

Нулевой пациент (англ. index case, patient zero) - первый заразившийся пациент в популяции эпидемиологического исследования.

Нулевой пациент может указывать на источник заболевания, возможные пути распространения, а также являться резервуаром болезни между вспышками заболевания.

Вспышка заболевания начинается именно с нулевого пациента, этот пациент является первым заболевшим человеком. Первичными пациентами называют тех людей, которые заразились от нулевого пациента.

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Попова рассказала, когда в России выявили "нулевого" пациента с COVID-19

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Теги: анна попова, нулевой пациент, коронавирус



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