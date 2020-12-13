13 Декабря 2020
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защитный костюм, врачи, коронавирус (2020) | Фото: пресс-служба РМК

В Свердловской области зафиксирован новый рекорд смертности от коронавируса

За сутки в Свердловской области выявили 389 случаев коронавируса, сообщает региональный оперативный штаб.

248 случаев зафиксировано в Екатеринбурге, остальные зарегистрированы в Асбесте, Березовском, Верхней Салде, Верх-Нейвинском, Качканаре, Кушве, Нижнем Тагиле и других населенных пунктах.

Кроме того, за сутки скончались18 человек с диагнозом COVID-19, это стало новым рекордом суточной смертности.

Всего с начала пандемии жертвами заболевания стали 1 213 жителей региона.

За сутки выздоровели 393 человека, с начала пандемии - 43 630.

За весь период в Свердловской области заболели COVID-19 51 360 человек.

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В Свердловской области зафиксирован новый рекорд смертности от коронавируса

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Теги: коронавирус, свердловская область, смертность



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