Глава центра Гамалеи назвал ожидаемый срок действия вакцины "Спутник V"

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V", предположительно, сможет защищать от COVID-19 в течение примерно двух лет. Об этом он рассказал в эфире шоу "Соловьев LIVE" на YouTube.

Гинцбург отметил, что вакцина Pfizer действует всего 4-5 месяцев, добавив, что все эти предположения необходимо экспериментально проверить.

Ранее стала известна предельная отпускная цена на вакцину против коронавируса "Спутник V". За два компонента она составит 1942 рубля, упаковка из пяти двухкомпонентных наборов будет стоить 9710 рублей.

На прошлой неделе президент Владимир Путин распорядился начать массовую вакцинацию от коронавируса "Спутником V" с 7 декабря. В первую очередь будут вакцинировать людей из групп риска – врачей, учителей и социальных работников.