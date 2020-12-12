12 Декабря 2020
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Происшествия Свердловская область
нападение на врача, Екатеринбург (2020) | Фото: В.Н. Горелых

Житель Екатеринбурга избил приехавшего на вызов врача

Пьяный житель Екатеринбурга избил врача, который приехал на вызов к ребенку. Теперь "кухонному боксеру" грозит до двух лет лишения свободы.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД России Валерий Горелых, инцидент произошел сегодня утром по адресу переулок Трамвайный,3.

На месте нарядом полиции задержан 46-летний местный житель с признаками сильного алкогольного опьянения. Гражданин доставлен в дежурную часть территориального ОВД.

Ранее задержанный уже был судим за подобное преступление.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 115 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью).

(2020)|Фото: В.Н. Горелых

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Житель Екатеринбурга избил приехавшего на вызов врача

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Теги: избил врача, кухонный боксер



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